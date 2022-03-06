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12:49 06.03.2022

"Укрзалізниця" відкликає раніше виділені для збору останків загиблих російських солдатів вагони-рефрижератори через рішення Росії не забирати тіла

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"Укрзалізниця" відкликає раніше виділені для збору останків загиблих російських солдатів вагони-рефрижератори через рішення Росії не забирати тіла

"Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії.

"Заступник міністра оборони Росії Криворучко дав розпорядження "ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці". Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради "переможної" пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла", - написав голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

Раніше "Укрзалізниця" спрямувала 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя.

"Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити. Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів біля армії, яка бомбить мирних жителів", - написав Камишін.

Він також наголосив, що "Укрзалізниця" готова поставити вагони-рефрижератори знову, щойно Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім'ям.

Джерело: https://t.me/zalizni_zminy

Теги: #кабмін #війна #виплати
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