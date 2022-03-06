Евакуація мирного населення з Маріуполя розпочнеться о 12:00 – міськрада

Евакуація мирного населення з Маріуполя (Донецька обл.) розпочнеться в неділю, 6 березня, о 12:00, повідомляє пресслужба Маріупольської міськради.

"У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення. За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, сьогодні, 6 березня, з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення. Як гуманітарний "зелений" коридор обрано маршрут Маріуполь – Портівське – Мангуш – (в об'їзд Нікольського) Республіка – Розівка– Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

"Евакуація населення буде з трьох локацій муніципальними автобусами: СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53), Драматичний театр (Театральна площа, 1), Кальміуська районна адміністрація – (пр. Металургів, 193)", - наголошують у міськраді.

Там зазначають, що, їдучи за маршрутом гуманітарного коридору, можна виїхати з міста особистим транспортом, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт.

"Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється. Додаткове сповіщення жителів міста відбуватиметься силами Національної поліції", - підсумували в міськраді.

Як повідомляла міськрада, заплановану на 5 березня евакуацію мирного населення Маріуполя було перенесено, оскільки російська сторона не дотримується режиму тиші та продовжує обстріли.

Маріуполь з 3 березня залишається без електроенергії, води й опалення, у місті також практично відсутній мобільний зв'язок. Генштаб ЗСУ 4 березня повідомив, що, маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

Джерело: https://t.me/mariupolrada/8739