Київське метро працює у режимі перевезень до 19:00

Київський метрополітен працює у режимі перевезень до 19:00.

Згідно з повідомленням пресслужби комунального підприємства, рух червоною лінією організовано від "Шулявської" до "Університету".

Синьою лінією потяги курсують.

"Героїв Дніпра" - "Теремки" без зупинок на станціях: "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого"

Зелена лінія працює від "Сирець" до "Видубичі" без зупинки "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір".

Зазначається, що орієнтовний інтервал руху 40 хвилин, але графік може оперативно змінюватися за необхідності.

"Наземний транспорт і метро для перевезення пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття", - наголошується в повідомленні.

Як відомо, о 20.00 у Києві розпочинається комендантська година.

Джерело: https://t.me/kyivmetroalerts/904