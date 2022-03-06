Події

07:59 06.03.2022

Радник голови МВС про загрозу для України з боку Білорусі: Якщо не буде глибинного тиску з боку Путіна, то Лукашенко петлятиме і надалі

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Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити президентові Білорусі Олександру Лукашенку вступити у війну Росії проти України.

"Станом на цю годину, я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко свої частини... Потрібно розуміти, що їх небагато, білоруська армія, вона, порівняно невелика та демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це все достатньо серйозно, але я сподіваюся, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну, якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я вважаю, що Лукашенко петлятиме й надалі", – сказав Денисенко в ефірі телеканалу "1+1" у неділю вранці.

Він також звернув увагу на те, що серед чоловічого населення Білорусі зараз почалися панічні настрої: різко побільшало чоловіків, які масово виїжджають за кордон. "Вони втікають із країни, бо бояться, що їх направлятимуть в Україну", – пояснив Денисенко.

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI

Теги: #мвс #думка #білорусь
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