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07:37 06.03.2022

Українська армія веде оборонну операцію з усіх напрямків, противник деморалізований – Генштаб

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Українська армія веде оборонну операцію з усіх напрямків, противник деморалізований – Генштаб

Українські угруповання військ ведуть оборонні операції на всіх напрямках наступу противника, який намагається не втратити наступального потенціалу, але має суттєві втрати, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Угруповання сил оборони веде оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противника", – йдеться у зведенні на сторінці Генштабу у фейсбуці в неділю вранці.

Зокрема, угруповання об'єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

На Сіверщині проводиться операція з оборони м.Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На приморському напрямку – здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

У Генштабі зазначили, що на інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ”, – констатували у Генштабі.

 

Теги: #війна #росія #зведення
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