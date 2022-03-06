Рада ЄС із загальних питань підтвердила європейську перспективу України

Учасники неформального засідання Ради ЄС із загальних питань, що відбулося 3-4 березня в Арлі (Arles, Франція), озвучили сильні заклики надіслати чіткий сигнал про європейські перспективи України, написав за його підсумками віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

"Україна кожен божий день у цей непростий час доводить, що її серце б'ється в такт нашим європейським цінностям. Це не може залишитися непоміченим. Я був радий почути за столом сильні заклики надіслати чіткий сигнал про те, що ми хочемо Україну", - зазначив він у Твіттері.

Заступник міністра у європейських справах МЗС Естонії Март Волмер на зустрічі підтвердив непохитну підтримку Естонією України та наголосив на важливості визнання заявки України на вступ до ЄС.

Парламентський секретар МЗС Латвії Занда Калниня-Лукашевича наголосила, що наразі стало зрозумілим, що збройна агресія Росії проти України є спробою зупинити демократичні процеси в Європі. "Майбутнє всіх нас залежить від єдності дій ЄС на цьому критичному етапі; тому ЄС має надати Україні статусу кандидата", - цитуються її слова на сайті МЗС Латвії.

Калниня-Лукашевича повідомила присутнім, що 3 березня Сейм одноголосно ухвалив рішення підтримати надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС, а також ухвалив закон на підтримку громадян України та поправки до законодавства, які дають змогу громадянам Латвії служити в українських збройних силах.

Загалом тема надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС, як зазначає МЗС Латвії, була серед основних тем неформального засідання, яке проводиться раз на півроку. Серед інших тем було вторгнення Росії в Україну та підтримка, яку держави-члени ЄС надають Україні.

"Ми маємо підтвердити, що Україна належить Європі, за цінності якої вона зараз так героїчно бореться, і потрібно використати всі можливі засоби, щоб допомогти Україні", - заявила парламентський секретар МЗС Латвії.

Рада із загальних питань збирається щомісяця та забезпечує узгоджений характер роботи різних формацій Ради ЄС. Неофіційні засідання Ради із загальних питань скликаються раз на шість місяців. У першій половині 2022 року ці зустрічі відбуваються під головуванням Франції, яка головує у Раді ЄС.

У взаємодії з головою Європейської ради та з Єврокомісією він здійснює підготовку засідань Європейської ради та забезпечує спостереження за виконанням схвалених на них рішень.