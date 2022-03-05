Події

22:14 05.03.2022

Російські військові залишили приміщення Бородянського психоневрологічного інтернату – голова ОДА

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Російські військові вийшли з території Бородянського психоневрологічного інтернату, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Спецпідрозділ, який зайшов у цей диспансер десь близько 13 години, наразі звільнив людей, вийшов із приміщення, але вони не залишили територію населеного пункту", - сказав Кулеба в ефірі українських телеканалів.

Раніше в суботу Кулеба припустив, що Бородянський психоневрологічний інтернат захопили російські війська, які ведуть звідти артилерійський вогонь на позиції української армії.

"З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату ввійшов підрозділ рашистських кадировців! Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь на позиції української армії", - написав Кулеба в Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1708

Теги: #бородянка #ситуація #інтернат
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