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21:45 05.03.2022

Кулеба зустрівся з Блінкеном, обговорили посилення оборонних можливостей України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели переговори на кордоні України та Польщі, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Ключовими темами розмови стали подальші болісні санкції проти Росії, постачання додаткової зброї для захисту України, ізоляція Росії від світу за її агресію проти нашої держави", - зазначається у повідомленні в соцмережі Facebook.

Кулеба висловив упевненість, що Україна переможе у війні, але питання - в ціні перемоги.

"Якщо партнери продовжать діяти рішуче, збільшувати економічний і політичний тиск на РФ, надавати необхідну нам зброю, ціна буде нижчою для України. Це врятує багато життів", - заявив Кулеба.

Міністр висловив подяку за безпрецедентні та швидкі кроки США та партнерів на захист України протягом десяти днів російського вторгнення, зокрема надання зброї.

"Ми працюємо над тим, щоб ці кроки тривали, а тиск на Росію продовжував зростати. Над тим, щоб Україна отримувала всю необхідну зброю для захисту", - наголосив він.

Сторони обговорили термінове посилення оборонних спроможностей України, зокрема в захисті неба від російської авіації та ракет, які бомблять житлові квартали міст і цивільних людей. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен узгодили подальші кроки для посилення оборони України від варварських дій Росії в повітрі.

Співрозмовники також обговорили засоби забезпечення ефективності санкцій проти Росії та закриття будь-яких можливих шляхів їх обходу.

Блінкен підтвердив, що США готові продовжити оборонну підтримку України та розглядають можливості додаткового посилення її оборонних спроможностей. Він звернув увагу на безпрецедентну глобальну хвилю на підтримку України в світі.

"Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що України не існує як незалежної держави. Український народ нині щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість і цілеспрямованість українців із підтримкою США та всього світу врешті-решт переможе. Я кажу це прямо. Я погоджуюся з міністром Кулебою, що питання в ціні перемоги. США налаштовані докласти максимум зусиль, щоб вона була якомога меншою", - підсумував Блінкен.

Джерело: https://www.facebook.com/100064814226458/posts/331736022330203/?d=n

Теги: #сша #росія #санкції
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