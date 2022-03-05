Події

20:21 05.03.2022

Прикордонники евакуювали іноземців-моряків із чотирьох суден, які перебували під загрозою обстрілу

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Прикордонники Одеського загону оперативно евакуювали майже 40 членів екіпажів 4 іноземних суден, які перебували в порту "Південний" під загрозою обстрілу кораблями РФ.

Як повідомляється у Телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України у суботу, серед евакуйованих – громадяни Греції, Філіппін і Румунії.

Зараз частина іноземців перебуває в консульствах, а близько 10 громадян Румунії вже перетнули державний кордон України і прямують додому.

Джерело:https://t.me/mvs_ukraine/9117

Теги: #моряки #евакуація #південний
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