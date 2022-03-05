Прикордонники евакуювали іноземців-моряків із чотирьох суден, які перебували під загрозою обстрілу

Прикордонники Одеського загону оперативно евакуювали майже 40 членів екіпажів 4 іноземних суден, які перебували в порту "Південний" під загрозою обстрілу кораблями РФ.

Як повідомляється у Телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України у суботу, серед евакуйованих – громадяни Греції, Філіппін і Румунії.

Зараз частина іноземців перебуває в консульствах, а близько 10 громадян Румунії вже перетнули державний кордон України і прямують додому.

Джерело:https://t.me/mvs_ukraine/9117