Події

17:48 05.03.2022

Арестович закликав тероборону західних областей припинити блокувати транзит на дорогах

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Арестович закликав тероборону західних областей припинити блокувати транзит на дорогах

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович звернувся до представників Сил територіальної оборони західних областей України із закликом "стримати запал" і припинити блокувати транзит вантажів, товарів та переміщення журналістів на дорогах.

"Шановні наші друзі із Західної України. Надходять численні сигнали про те, що місцева самооборона практично паралізувала рух дорогами. І це погано, тому що західна допомога, і гуманітарна, і воєнна, коли надійде, не зможе вчасно бути перекинута в центральні, східні та південні області", - заявив Арестович у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

Він закликав представників тероборони стримати "шпигунство".

"Це величезна проблема. У своїй запопадливості вже створили проблему на рівні держави. З Офісу президента змушені цим займатися", - наголосив Арестович.

За його словами, у повідомленнях зазначено, що Сили тероборони під час огляду автомобільного транспорту та пасажирів не прибирають машини з траси на спеціальні майданчики і, отже, змушують решту транспорту стояти.

"І коли наші вантажопотоки та пасажиропотоки рухаються протягом чотирьох з половиною годин сорок кілометрів - це вже державна проблема. Будь ласка, упорядкуйтеся там на місці. Я вже не кажу про випадки, коли починають скаржитися іноземні кореспонденти на факти не дуже ввічливого поводження з ними". "Я вас закликаю з рівня Офісу президента: впорядкуйте дороги на Західній Україні. Тернопільська, Рівненська, Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та інші області, через які йде зворотний потік сюди, в центральну Україну", - звернувся Арестович.

Він закликав голів місцевої влади посприяти у налагодженні співпраці та координації дій сил ТрО та правоохоронних органів, яким мають передавати всіх підозрілих осіб.

Арестович також закликав сили Національної поліції надати професійне сприяння теробороні у налагодженні фільтрації транспортного потоку та обладнанні майданчиків для огляду.

 

Теги: #звернення #тероборона #західна
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