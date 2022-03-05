638 дітей із вразливих груп і супровідників з Одещини евакуювали до Польщі - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики заявляє, що 638 дітей із вразливих груп і супровідників з Одеської області евакуювали до Польщі.

"Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що успішно завершена евакуація до Польщі найбільшої на сьогодні групи, до складу якої входять 576 дітей з вразливих груп та 62 супроводжуючих особи", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Зазначається, що у складі групи: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інституційних закладів освітньої та соціальної сфери, а також із прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

"Ми переживали цього разу найбільше, адже така велика кількість дітей, великі ризики витоку інформації і, відповідно, можливої небезпеки зриву евакуації. Але дітей з Одеської області зібрали невеликими групами, лише потім об’єднали і безпечно довезли спеціально сформованим для цих потреб потягом. Для уникнення розголосу та скупчень перетин кордону відбувався у нічний час. Сьогодні всі діти розміщені на території Польщі у заздалегідь погоджених місцях, забезпечені всім необхідним", – ідеться у повідомленні.