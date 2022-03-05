Події

17:43 05.03.2022

638 дітей із вразливих груп і супровідників з Одещини евакуювали до Польщі - Мінсоцполітики

1 хв читати

Міністерство соціальної політики заявляє, що 638 дітей із вразливих груп і супровідників з Одеської області евакуювали до Польщі.

"Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що успішно завершена евакуація до Польщі найбільшої на сьогодні групи, до складу якої входять 576 дітей з вразливих груп та 62 супроводжуючих особи", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Зазначається, що у складі групи: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інституційних закладів освітньої та соціальної сфери, а також із прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

"Ми переживали цього разу найбільше, адже така велика кількість дітей, великі ризики витоку інформації і, відповідно, можливої небезпеки зриву евакуації. Але дітей з Одеської області зібрали невеликими групами, лише потім об’єднали і безпечно довезли спеціально сформованим для цих потреб потягом. Для уникнення розголосу та скупчень перетин кордону відбувався у нічний час. Сьогодні всі діти розміщені на території Польщі у заздалегідь погоджених місцях, забезпечені всім необхідним", – ідеться у повідомленні.

Теги: #евакуація #діти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 05.03.2022
"Укрзалізниця" призначила на 5 та 6 березня низку евакуаційних потягів до Польщі

"Укрзалізниця" призначила на 5 та 6 березня низку евакуаційних потягів до Польщі

15:36 05.03.2022
Із Волновахи вдалося евакуювати лише близько 400 осіб – голова Донецької ОВА

Із Волновахи вдалося евакуювати лише близько 400 осіб – голова Донецької ОВА

14:33 05.03.2022
Журналістів Sky News після обстрілу на Київщині евакуювали до Великої Британії – голова спілки журналістів України

Журналістів Sky News після обстрілу на Київщині евакуювали до Великої Британії – голова спілки журналістів України

13:27 05.03.2022
Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 дістали поранень - Денісова

Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 дістали поранень - Денісова

12:52 05.03.2022
Евакуація населення Маріуполя переноситься, російська сторона продовжує обстріли - міськрада

Евакуація населення Маріуполя переноситься, російська сторона продовжує обстріли - міськрада

12:20 05.03.2022
МЗС запевнило, що робить усе можливе, щоб евакуювати сотні іноземних студентів із Сум

МЗС запевнило, що робить усе можливе, щоб евакуювати сотні іноземних студентів із Сум

12:17 05.03.2022
124 дитини із вразливих категорій із супроводом виїхали з Одеської області до Румунії - Мінсоцполітики

124 дитини із вразливих категорій із супроводом виїхали з Одеської області до Румунії - Мінсоцполітики

11:28 05.03.2022
У Запорізькій області, за маршрутом евакуйованих з Маріуполя, йдуть бої, влада зараз веде переговори для встановлення режиму тиші – Кириленко

У Запорізькій області, за маршрутом евакуйованих з Маріуполя, йдуть бої, влада зараз веде переговори для встановлення режиму тиші – Кириленко

10:44 05.03.2022
Верещук: із Волновахи та Маріуполя жителів виводять гуманітарними коридорами до Запоріжжя

Верещук: із Волновахи та Маріуполя жителів виводять гуманітарними коридорами до Запоріжжя

21:50 04.03.2022
Із Макарова на Київщині евакуювали 29 дітей - влада

Із Макарова на Київщині евакуювали 29 дітей - влада

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Миколаївщині затримано двох російських льотчиків – Держприкордонслужба України

Бородянський психоневрологічний інтернат може бути захоплений окупантами, які ведуть звідти артилерійський вогонь, - голова ОДА

СБУ повідомляє про взяття в полон російського пілота, який зустрічався з Асадом

ЄСПЛ повторно заборонив РФ обстрілювати цивільну інфраструктуру України – Денісова

РФ обстрілює Маріуполь та Волноваху, порушуючи домовленості про відкриття гумкоридорів та ігноруючи звернення міжнародних організацій – МЗС

ОСТАННЄ

Ахметов, Пінчук і Тігіпко вважають Росію агресором, а Путіна злочинцем, розірвали відносини з РФ і допомагають армії – ЗМІ

ВМС України збили літак РФ над Очаковом – Генштаб ЗСУ

На Миколаївщині затримано двох російських льотчиків – Держприкордонслужба України

СЗР повідомляє про створення фонду підтримки української розвідки

Арестович закликав тероборону західних областей припинити блокувати транзит на дорогах

Уряд України визначив порядок броні військовозобов'язаних

Росію та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

Офіс генпрокурора розпочав розслідування після авіаобстрілу житлових будинків в Ірпені та Білій Церкві

На Одещині вдень збили 2 російські винищувачі, пілотів захопили – голова обладміністрації

Бородянський психоневрологічний інтернат може бути захоплений окупантами, які ведуть звідти артилерійський вогонь, - голова ОДА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА