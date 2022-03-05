Росію та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

Міжнародний союз залізниць (UIC) відсторонив російську та білоруську залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні.

"Сьогодні надійшла офіційна відповідь Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні. UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та висловили солідарність з Українською залізницею у складні часи", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

Як повідомлялося, 2 березня 2022 року Міністерство інфраструктури надіслало офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму з проханням виключити Росію зі складу міжнародних організацій.

Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) – всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз засновано 1922 року, штаб-квартира розташована в Парижі, членами UIC є 204 організації.

Джерело: https://t.me/miUkraune/555