Офіс генпрокурора розпочав розслідування після авіаобстрілу житлових будинків в Ірпені та Білій Церкві

Органи прокуратури Київської області розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України) після авіаобстрілів житлових будинків у містах Ірпені та Білій Церкві Київської області, повідомляє Офіс генерального прокурора України у суботу.

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації 5 березня 2022 року завдали авіаційний удар із винищувача по приватному сектору міста Ірпінь, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Також військові РФ підірвали залізничні колії біля залізничного вокзалу, звідки планувалася евакуація мирного населення. Через обстріли пошкоджено і храм Пресвятої Богородиці", - повідомляється на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook у суботу.

Крім того, 5 березня внаслідок авіаударів окупаційними військами по м. Білій Церкві пошкоджено майже 20 житлових будинків, ідеться у повідомленні.

Прокурори Київської області фіксують злочини військовослужбовців РФ із метою притягнення винних до відповідальності, наголошують у відомстві.

Джерело: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/324518719710968