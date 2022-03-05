Події

17:18 05.03.2022

У Київській області вводиться комендантська година з 20:00 суботи до 7:00 неділі – голова ОДА

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Комендантська година в Київській області вводиться з 20:00 суботи до 7:00 неділі, повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кулеба.

"По всій Київській області з 5 до 6 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00", - написав Кулеба в суботу в Telegram.

Він нагадав, що в цей час не можна виходити на вулиці та в інші громадські місця, якщо немає спеціальних перепусток та посвідчень особи.

"Ми продовжуємо обороняти Київщину. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний насамперед для безпеки мешканців регіону", - наголосив Кулеба.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1703?fbclid=IwAR28G9YdezxGqasPzGfJhfqfttqKpq_s8gCdgbJjJ3AJRSP56N_8tnOD9Lw

Теги: #область #київська #комендантська #година
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