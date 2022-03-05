Події

16:46 05.03.2022

"Київміськбуд" відмовляється від використання матеріалів російських виробників

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ХК "Київміськбуд" повністю відмовляється від використання в будівництві матеріалів, виготовлених у Російській Федерації, та зупиняє роботу з відповідними постачальниками, повідомила пресслужба компанії.

"На сьогодні прийнято рішення повністю відмовитися від російських матеріалів. Ми не можемо залишатися осторонь і продовжувати співпрацювати з агресором, який руйнує наші міста та вбиває мирних людей", – прокоментував рішення голова правління – президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

За його словами, раніше у 2014 році будкомпанія частково відмовилася від товарів російського виробництва, однак продовжувала використовувати певну продукцію – базальтову вату, супутні матеріали.

Відмова від співпраці з російськими виробниками також дасть змогу збільшити кількість замовлень для українських підприємств, а отже, зберегти робочі місця, наповнити бюджет, підтримати українську економіку, вважає президент "Київміськбуду".

"У кожного з нас сьогодні свій "фронт". Армія боронить землю, а ми – бізнес – маємо тримати економіку. І по можливості надавати посильну допомогу Києву та іншим містам. Упевнений, що спільними силами переможемо!", – додав Кушнір.

Джерело: https://kmb.ua/ru/news/kievgorstroj-otkazyvaetsya-ot-ispolzoviya-materialov-rossijsko-proizvoditelya

Теги: #рф #київміськбуд #відмова
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