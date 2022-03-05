Події

16:31 05.03.2022

ДІЯРУ закликає Асоціацію західноєвропейських ядерних регуляторів повністю припинити взаємодію з РФ

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Київ. 5 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) закликає Асоціацію Західноєвропейських ядерних регуляторів (Western European Nuclear Regulator's Association, WENRA) повністю розірвати взаємодію з Російською Федерацією та зупинити реалізацію проєктів за російськими технологіями.

"Щодо можливих заходів і дій стосовно РФ з боку країн-членів WENRA Держатомрегулювання пропонує, зокрема, повне розірвання взаємодії з РФ, що використовує ресурси міжнародних організацій для цілей, що не мають нічого спільного з ядерною і радіаційною безпекою, а також зупинення реалізації проєктів за російськими технологіями", – йдеться в повідомленні інспекції в Facebook у суботу.

Згідно з ним, таку позицію керівник ДІЯРУ Олег Коріков висловив під час on-line зустрічі з головуючим у WENRA гендиректором регулятора ядерної та радіаційної безпеки Франції (ASN) Олівером Гупта та його заступником у WENRA Марком Фоєм (Mark Foy).

Водночас ДІЯРУ закликала керівництво WENRA жорстко ставити питання перед вищим керівництвом країн та тими, хто має вплив на ухвалення рішень, про необхідність вживання дієвих заходів, які можуть призвести до захищеного неба над українськими ядерними об'єктами та до припинення вогню.

Як зазначається у повідомленні, Коріков докладно поінформував співрозмовників про ситуацію із захопленням майданчика ЧАЕС російськими окупантами, внаслідок чого було зафіксовано підвищення радіації, а її працівники вже 9-й день утримуються без ротації та позбавлені нормальних умов для роботи. Крім того, Коріков наголосив, що всупереч усім міжнародним домовленостям і принципам ядерної безпеки, російські військові сили у кількості майже 100 танків і великої кількості піхоти увірвалися до міста-супутника ЗАЕС Енергодар, обстріляли станцію, завдавши цим безпрецедентних за своїми масштабами ризиків катастрофи глобального масштабу. Водночас Коріков наголосив, що, згідно з наявною інформацією, подібна ситуація може статися і щодо ЮУАЕС, розміщеної в Миколаївській області.

Акцентуючи увагу на важливості дотримання ядерної безпеки та наслідках, до яких може призвести її порушення, ДІЯРУ розраховувала проєкт можливого поширення протягом 72 годин радіоактивного забруднення навколишнього середовища у разі руйнування 5 березня 2022 року одного з блоків ЗАЕС.

"У разі аварійної ситуації на ЗАЕС радіоактивно забруднені повітряні маси з великою ймовірністю переміщатимуться у південно-східному напрямку та, перетинаючи територію України, досягнуть узбережжя Азовського моря з наступним виходом через 6-7 годин на територію РФ та з поступовим розсіюванням внаслідок зміни руху на південно-західний напрямок та переміщення радіоактивного забруднення протягом 15 годин над територіями Ставропольського краю та Північного Кавказу", – описала можливу ситуацію ДІЯРУ.

За її розрахунками, наступного дня очікується зміна руху атмосферного повітря на захід, внаслідок чого залишки радіоактивних викидів з 7 березня можуть опинитися над узбережжям Чорного моря, зокрема на територіях АР Крим, Туреччини, Болгарії.

За даними ДІЯРУ, на ранок суботи у роботі енергоблоки №2 та №4 ЗАЕС. Енергоблок №1 перебуває у планово-запобіжному ремонті, на енергоблоках №3, №5 та №6 проводяться роботи з охолодження ядерних установок.

Джерела: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=325924939578767&id=100064837892613

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=325979446239983&id=100064837892613

Теги: #атом #енергетика
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