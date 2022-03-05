Події

16:22 05.03.2022

АСНУ розселив понад 100 тис. біженців із початку війни

2 хв читати
АСНУ розселив понад 100 тис. біженців із початку війни

Рієлтори відділень Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України у західних регіонах країни за десять днів війни надали безоплатну допомогу у розселенні понад 100 тис. біженців з інших регіонів, повідомив президент АСНУ Юрій Піта.

"Західноукраїнські міста переповнені заявками на розселення, хоча вільних місць немає вже п'ять днів. Рієлтори координують розселення у школах, об'єктах соціально-побутової інфраструктури, гуртожитках, але навіть там не вистачає місць", – повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, рієлтори разом із органами місцевої влади запобігають необґрунтованому зростанню цін на оренду житла. Водночас понад третина власників квартир в обласних центрах передали житло в оренду безплатно.

Крім того, рієлтори міст в епіцентрі бойових дій та бомбардувань ведуть активну волонтерську роботу, вступають у територіальну оборону. Волонтери-рієлтори вже зібрали матеріальну та грошову допомогу на суму понад 1 млн грн, свідчать попередні дані АСНУ.

АСНУ також спільно з Фондом держмайна веде роботу щодо виявлення підозрілих орендарів, можливих диверсантів, додав президент асоціації.

"Україна об'єдналася у біді, всі працюють і допомагають тим, хто потребує допомоги, заради перемоги", – резюмував Піта.

Асоціація спеціалістів із нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) – провідна профільна громадська організація країни, яка об'єднує представників із 25 регіонів країни у 32 містах. Створено у 1995 році. Її членами є понад 2000 професійних рієлторів, відділення відкриті практично у всіх областях України.

Теги: #біженці #розселення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 05.03.2022
Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни - Держприкордонслужба

Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни - Держприкордонслужба

10:34 05.03.2022
Понад 118 тисяч людей за минулу добу перетнули держкордон України на західній ділянці й понад 11 тисяч повернулися в країну - Держприкордонслужба

Понад 118 тисяч людей за минулу добу перетнули держкордон України на західній ділянці й понад 11 тисяч повернулися в країну - Держприкордонслужба

17:07 04.03.2022
Уже 1 млн українців перетнув кордони країн ЄС – Боррель

Уже 1 млн українців перетнув кордони країн ЄС – Боррель

13:10 04.03.2022
Оператор діалізних центрів DaVita Poland готує діалізні центри для прийому пацієнтів-біженців із України

Оператор діалізних центрів DaVita Poland готує діалізні центри для прийому пацієнтів-біженців із України

12:27 04.03.2022
Німеччина забезпечила безоплатний проїзд залізничним транспортом для українських біженців

Німеччина забезпечила безоплатний проїзд залізничним транспортом для українських біженців

07:14 04.03.2022
До 30 тис. українців дозволено залишатися в США до 1,5 років - ЗМІ

До 30 тис. українців дозволено залишатися в США до 1,5 років - ЗМІ

21:58 03.03.2022
Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років – МВС

Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років – МВС

18:05 03.03.2022
Європейська рада схвалила пропозицію Єврокомісії активувати Директиву про тимчасовий захист - українські біженці отримають у ЄС посвідку на проживання, роботу та освіту

Європейська рада схвалила пропозицію Єврокомісії активувати Директиву про тимчасовий захист - українські біженці отримають у ЄС посвідку на проживання, роботу та освіту

15:11 03.03.2022
Близько 800 українців, що рятуються від війни, прибули до Франції – міністр внутрішніх справ

Близько 800 українців, що рятуються від війни, прибули до Франції – міністр внутрішніх справ

11:02 03.03.2022
Подоляк назвав ціну незакритого неба над Україною: Мільйон біженців та руйнування історичних центрів міст

Подоляк назвав ціну незакритого неба над Україною: Мільйон біженців та руйнування історичних центрів міст

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄСПЛ повторно заборонив РФ обстрілювати цивільну інфраструктуру України – Денісова

РФ обстрілює Маріуполь та Волноваху, порушуючи домовленості про відкриття гумкоридорів та ігноруючи звернення міжнародних організацій – МЗС

Поблизу Миколаєва збито 3 російські вертольоти – голова Миколаївської ОВА

Верещук: Росія порушила домовленості та має припинити вогонь для формування гуманітарного коридору

Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 дістали поранень - Денісова

ОСТАННЄ

Київрада звернулася до міжнародної громадськості з проханням закрити небо над Україною – Кличко

"Київміськбуд" відмовляється від використання матеріалів російських виробників

Techiia Holding вже спрямувала 100 млн грн на потреби оборони України та збільшує фонд допомоги

Учасники ВАР доставили 3,75 тис. тонн продовольчих вантажів до міст, які тримають оборону

"Укртелеком" тимчасово не працює в Чернігівській, Сумській та Херсонській областях, критична інфраструктура та національна транспортна мережа працюють

Невакциновані від COVID-19 держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування можуть працювати у воєнний час

ДІЯРУ закликає Асоціацію західноєвропейських ядерних регуляторів повністю припинити взаємодію з РФ

"Нафтогаз" закликав найбільші нафтосервісні компанії вийти з енергопроєктів РФ у відповідь на її воєнну агресію

На базі Odesa Food Market організовано Гуманітарний волонтерський центр

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло понад 10 млрд грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА