АСНУ розселив понад 100 тис. біженців із початку війни

Рієлтори відділень Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України у західних регіонах країни за десять днів війни надали безоплатну допомогу у розселенні понад 100 тис. біженців з інших регіонів, повідомив президент АСНУ Юрій Піта.

"Західноукраїнські міста переповнені заявками на розселення, хоча вільних місць немає вже п'ять днів. Рієлтори координують розселення у школах, об'єктах соціально-побутової інфраструктури, гуртожитках, але навіть там не вистачає місць", – повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, рієлтори разом із органами місцевої влади запобігають необґрунтованому зростанню цін на оренду житла. Водночас понад третина власників квартир в обласних центрах передали житло в оренду безплатно.

Крім того, рієлтори міст в епіцентрі бойових дій та бомбардувань ведуть активну волонтерську роботу, вступають у територіальну оборону. Волонтери-рієлтори вже зібрали матеріальну та грошову допомогу на суму понад 1 млн грн, свідчать попередні дані АСНУ.

АСНУ також спільно з Фондом держмайна веде роботу щодо виявлення підозрілих орендарів, можливих диверсантів, додав президент асоціації.

"Україна об'єдналася у біді, всі працюють і допомагають тим, хто потребує допомоги, заради перемоги", – резюмував Піта.

Асоціація спеціалістів із нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) – провідна профільна громадська організація країни, яка об'єднує представників із 25 регіонів країни у 32 містах. Створено у 1995 році. Її членами є понад 2000 професійних рієлторів, відділення відкриті практично у всіх областях України.