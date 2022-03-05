Події

15:58 05.03.2022

Шмигаль вдячний прем'єру Польщі за пропозицію посилювати нищівні санкції проти Росії

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вдячний прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому за пропозицію посилювати нищівні санкції проти Росії.

"Підтримую і вдячний за пропозицію прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького посилювати нищівні санкції проти Росії. Допомога уряду Польщі та всього польського народу буде в пам'яті кожного українця завжди. Потужна підтримка справжніх друзів наближає нашу перемогу", - написав Шмигаль у Twitter у суботу.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1500095301595668483?s=21

Теги: #польща #санкції #вдячність
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