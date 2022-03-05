Із Волновахи вдалося евакуювати лише близько 400 осіб – голова Донецької ОВА

Близько 400 людей вдалося евакуювати з Волновахи та навколишніх селищ (Донецька обл.), це ті люди, які самостійно дісталися населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Близько 400 жителів Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні. Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту", - написав Кириленко у телеграмі у суботу.

Він уточнив, що за сьогоднішній день планувалося евакуювати набагато більше громадян і необхідний для цього транспорт змушений був припинити рух, оскільки росіяни розпочали обстріл Волновахи – "просуватись туди було вкрай небезпечно".

"Зараз евакуйованих людей доставляють у безпечне місце", - наголосив Кириленко.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасових окупованих територій України Ірина Верещук заявила про створення гуманітарного коридору з Волновахи та Маріуполя.

З Волновахи планувалося евакуювати понад 15 тис. людей, проте об 11:45 Російська Федерація розпочала обстріл міста з важкого озброєння. "Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості. Навіть за посередництва Червоного Хреста не дотримується взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха", - сказала вона на брифінгу в суботу.