Кіпр відмовив кораблям ВМФ РФ у заходженні в порти острова - ЗМІ

Республіка Кіпр відкликала свій дозвіл на заходження кораблів ВМФ Росії, що планувалося раніше, в порт Лімасол, повідомила в суботу кіпрська газета "Філелефтерос", посилаючись на дипломатичні джерела.

За даними газети, п'ять російських кораблів мали здійснити візит до порту Лімасол для дозаправлення в рамках угоди між Кіпром і Росією. Серед них - фрегати та катери забезпечення.

"Дипломатичні джерела підтвердили "Філелефтерос", що Республіка Кіпр не дозволила поставити на якір п'ять кораблів ВМФ Росії", - повідомляє видання.