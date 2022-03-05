Події

13:41 05.03.2022

Кіпр відмовив кораблям ВМФ РФ у заходженні в порти острова - ЗМІ

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Республіка Кіпр відкликала свій дозвіл на заходження кораблів ВМФ Росії, що планувалося раніше, в порт Лімасол, повідомила в суботу кіпрська газета "Філелефтерос", посилаючись на дипломатичні джерела.

За даними газети, п'ять російських кораблів мали здійснити візит до порту Лімасол для дозаправлення в рамках угоди між Кіпром і Росією. Серед них - фрегати та катери забезпечення.

"Дипломатичні джерела підтвердили "Філелефтерос", що Республіка Кіпр не дозволила поставити на якір п'ять кораблів ВМФ Росії", - повідомляє видання.

Теги: #росія #вмф #кіпр #кораблі
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