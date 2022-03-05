Кулеба: Якщо я побачу, що переговори з Лавровим можуть бути змістовними, і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, я не відмовлятимуся

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що якщо він побачить, що переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Туреччині можуть бути змістовними, і це вписуватиметься у загальну рамку переговорного процесу, він не відмовлятиметься від них.

"Якщо я побачу, що переговори з Сергієм Лавровим можуть бути змістовними, і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, то, звісно, я не відмовлятимуся", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в суботу.

Водночас міністр додав, що йому невідомо про те, щоб Сергій Лавров підтвердив свою згоду на цю зустріч. За словами Кулеби, він обговорить це питання з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в суботу.