Події

13:17 05.03.2022

Кулеба: Якщо я побачу, що переговори з Лавровим можуть бути змістовними, і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, я не відмовлятимуся

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Кулеба: Якщо я побачу, що переговори з Лавровим можуть бути змістовними, і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, я не відмовлятимуся

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що якщо він побачить, що переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Туреччині можуть бути змістовними, і це вписуватиметься у загальну рамку переговорного процесу, він не відмовлятиметься від них.

"Якщо я побачу, що переговори з Сергієм Лавровим можуть бути змістовними, і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, то, звісно, я не відмовлятимуся", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в суботу.

Водночас міністр додав, що йому невідомо про те, щоб Сергій Лавров підтвердив свою згоду на цю зустріч. За словами Кулеби, він обговорить це питання з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в суботу.

Теги: #лавров #позиція #кулеба
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