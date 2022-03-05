Google скасувала плату за міжнародні дзвінки з/в Україну через Google Fi

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., скасувала плату за міжнародні дзвінки з/в Україну через Google Fi

"Щоб допомогти людям спілкуватися з друзями та сім'єю в цей непростий час, ми скасовуємо плату за міжнародні дзвінки з України та США в Україну через Google Fi, а також скасовуємо плату за дзвінки в Україну для людей, які користуються Google Voice", - йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, щоб допомогти організаціям, які беруть участь у наданні гуманітарної допомоги, такій як медичне забезпечення, продовольча допомога, а також підтримка та допомога біженцям, Google повідомили про надання безкоштовних послуг через кредити Google Cloud для відповідних організацій.

Як повідомлялося, раніше Google виділила сумарно $25 млн на допомогу Україні та біженцям.

Джерело: https://blog.google/inside-google/company-announcements/helping-ukraine/