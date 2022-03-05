Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії перебіг ризиків для людей та екології, спричинених загрозами українським атомним та хімічним об'єктам з боку російської армії.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Австралії Скоттом Морісоном перебіг війни з РФ, а також ризики для людей та екології, спричинені загрозами українським атомним та хімічним об'єктам з боку російської армії.

"Продовжую переговори з партнерами. Розповів прем'єр-міністру Скотту Морісону про перебіг війни, а також ризики для людей та навколишнього середовища через загрозу українським атомним та хімічним об'єктам. Подякував за оборонну та гуманітарну підтримку". – написав Зеленський у твіттері у суботу.