Події

13:06 05.03.2022

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії перебіг ризиків для людей та екології, спричинених загрозами українським атомним та хімічним об'єктам з боку російської армії.

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Австралії Скоттом Морісоном перебіг війни з РФ, а також ризики для людей та екології, спричинені загрозами українським атомним та хімічним об'єктам з боку російської армії.

"Продовжую переговори з партнерами. Розповів прем'єр-міністру Скотту Морісону про перебіг війни, а також ризики для людей та навколишнього середовища через загрозу українським атомним та хімічним об'єктам. Подякував за оборонну та гуманітарну підтримку". – написав Зеленський у твіттері у суботу.

Теги: #президент #австралія #розмов
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