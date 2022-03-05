Російські окупанти використовують режим тиші для просування вперед - Верещук

Російська армія використовує домовленості про тимчасове припинення вогню для просування вперед, заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наші військові повідомляють, що в районі заявленого (на евакуацію населення гуманітарними коридорами - ІФ) маршрутом російські війська використовують режим тиші та просуваються вперед. Хочу звернутися до російської влади і сказати: ми домовилися за посередництва Червоного хреста, використовуючи міжнародні конвенції, що буде досягнуто режиму тиші. Не повинно бути ніякого просування російських військ", - сказала Верещук під час брифінгу в суботу.

Вона зазначила, що гуманітарні коридори використовуються для евакуації мирного населення, зокрема жінок і дітей, а також для доставок гуманітарної допомоги тим, хто залишився.

"Ще раз звертаюся до російської влади: припиніть просування своїх військ... і дайте можливість спокійно виконати евакуацію людей", - наголосила Верещук.