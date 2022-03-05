Агресор завдав ракетних ударів по Озерному та Бронетанковому заводу, знищили ліцей на Житомирщині

Російські агресори у п'ятницю ввечері завдали ракетних ударів по двох об'єктах – по Озерному та Бронетанковому заводу, повідомив голова Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко.

"Ввечері (у п'ятницю – ІФ) стався авіаційний удар по двох об'єктах: по Озерному та Бронетанковому заводу", - розповів Бунечко в Телеграмі в суботу.

За його словами, на бронетанковому заводі дістали поранень дві людини.

Бунечко нагадав, що у п'ятницю прямим ударом ракети вороги знищили 25-й ліцей у Житомирі.

"Те, що сталося вчора, виходить за межі розумного", - зазначив Бунечко.