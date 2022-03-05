Події

11:18 05.03.2022

Агресор завдав ракетних ударів по Озерному та Бронетанковому заводу, знищили ліцей на Житомирщині

1 хв читати

Російські агресори у п'ятницю ввечері завдали ракетних ударів по двох об'єктах – по Озерному та Бронетанковому заводу, повідомив голова Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко.

"Ввечері (у п'ятницю – ІФ) стався авіаційний удар по двох об'єктах: по Озерному та Бронетанковому заводу", - розповів Бунечко в Телеграмі в суботу.

За його словами, на бронетанковому заводі дістали поранень дві людини.

Бунечко нагадав, що у п'ятницю прямим ударом ракети вороги знищили 25-й ліцей у Житомирі.

"Те, що сталося вчора, виходить за межі розумного", - зазначив Бунечко.

 

Теги: #житомир #обстріли
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 05.03.2022
У Запорізькій області, за маршрутом евакуйованих з Маріуполя, йдуть бої, влада зараз веде переговори для встановлення режиму тиші – Кириленко

У Запорізькій області, за маршрутом евакуйованих з Маріуполя, йдуть бої, влада зараз веде переговори для встановлення режиму тиші – Кириленко

11:54 04.03.2022
Боррель закликав Росію негайно зупинити бойові дії: обстріл ЗАЕС може загрожувати всій Європі

Боррель закликав Росію негайно зупинити бойові дії: обстріл ЗАЕС може загрожувати всій Європі

10:44 04.03.2022
Відкрито справу за фактом авіаобстрілу російськими військовими Ізюма, внаслідок якого загинули вісім жителів, зокрема одна дитина

Відкрито справу за фактом авіаобстрілу російськими військовими Ізюма, внаслідок якого загинули вісім жителів, зокрема одна дитина

10:07 04.03.2022
Окупанти завдали ракетного або бомбового удару по 25-й школі в Житомирі - мер

Окупанти завдали ракетного або бомбового удару по 25-й школі в Житомирі - мер

21:38 03.03.2022
В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

18:06 03.03.2022
У Харкові внаслідок обстрілу обрушилися будівлі у Північній Салтівці – ДСНС

У Харкові внаслідок обстрілу обрушилися будівлі у Північній Салтівці – ДСНС

17:21 03.03.2022
Відновлено електропостачання частини Бучі, Гостомеля, Гореничів та Бишева – ДТЕК

Відновлено електропостачання частини Бучі, Гостомеля, Гореничів та Бишева – ДТЕК

14:22 03.03.2022
Окупаційні війська РФ обстрілюють міста з РЗСВ та використовують касетні боєприпаси – Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська РФ обстрілюють міста з РЗСВ та використовують касетні боєприпаси – Генштаб ЗСУ

10:27 03.03.2022
На Харківщині через обстріли загинули вже 34 особи, 285 дістали поранень, зокрема 10 дітей - ДСНС

На Харківщині через обстріли загинули вже 34 особи, 285 дістали поранень, зокрема 10 дітей - ДСНС

07:17 03.03.2022
У Генштабі ЗС України закликали українців бути обачними під час поширення інформації про обстріл у реальному часі

У Генштабі ЗС України закликали українців бути обачними під час поширення інформації про обстріл у реальному часі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу житлових кварталів у Сєвєродонецьку 2 людини загинули, 8 постраждали - глава Луганської ОВА

"Укрзалізниця" повідомила про підрив ворогом залізничної колії до Ірпеня

Ворожі війська завдали ракетного удару по приватному сектору Білої Церкви, тривають пошуки постраждалих - мер

Верещук: із Волновахи та Маріуполя жителів виводять гуманітарними коридорами до Запоріжжя

У Маріуполі з 11:00 розпочинається евакуація мирного населення – голова ОВДА

ОСТАННЄ

Ситуація у Києві під контролем, ніч минула спокійно – КМДА

Арестович: Тривалий час ухвалення рішень членами НАТО - це ціна, яку ми платимо за демократію

Унаслідок обстрілу житлових кварталів у Сєвєродонецьку 2 людини загинули, 8 постраждали - глава Луганської ОВА

Через місяць-два на російську економіку чекає катастрофа – Арестович

"Укрзалізниця" повідомила про підрив ворогом залізничної колії до Ірпеня

У Херсоні розпочалися протести проти російських загарбників, окупанти відкривають вогонь у повітря

Ворожі війська завдали ракетного удару по приватному сектору Білої Церкви, тривають пошуки постраждалих - мер

Кабмін призначив Петренка заступником міністра внутрішніх справ

Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни - Держприкордонслужба

Військові США повідомили про польоти стратегічних бомбардувальників над Європою

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА