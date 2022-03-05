Військові США повідомили про польоти стратегічних бомбардувальників над Європою

Американські стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress виконали польоти над Центральною та Південно-Східною Європою, повідомило командування ВПС США в Європі.

Як повідомило американське командування, у п'ятницю літаки виконували завдання над Німеччиною і Румунією. Зокрема, в Німеччині було відпрацьовано питання взаємодії бомбардувальників з американськими та німецькими авіанавідниками, а також їх авіаційної підтримки. Навчальна місія завершилася в повітряному просторі Румунії, де також було відпрацьовано питання авіаційної підтримки американських стратегічних бомбардувальників.

Як повідомляло Командування ВПС США в Європі, 10 лютого на авіабазі Ферфорд у Великій Британії на тимчасовій основі було розміщено групу стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress. "Літаки B-52H Stratofortress, допоміжне устаткування і особовий склад 5-го бомбардувального крила з авіабази Майнот (штат Північна Дакота) прибули на базу британських Королівських ВПС Ферфорд в Англії для виконання давно запланованої місії оперативної бомбардувальної групи", - йшлося в повідомленні.

За даними західних авіаційних ресурсів, в Англію були перекинуті чотири такі бомбардувальники.

За час перебування на авіабазі в Англії стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress уже виконали серію польотів над Європою, зокрема, 24 лютого їй було зафіксовано в повітряному просторі Польщі поблизу кордонів Калінінградської області та Білорусі.