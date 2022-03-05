Верещук: із Волновахи та Маріуполя жителів виводять гуманітарними коридорами до Запоріжжя

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила про створення гуманітарного коридору з Волновахи та Маріуполя.

"Ми погодили через посередництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста маршрути, рух колони, план завезення гуманітарних вантажів та отримали підтвердження від російської сторони", - сказала Верещук під час брифінгу у суботу.

За її словами, маршрути проходитимуть за такими напрямками: Маріуполь – Микільське – Розівка – Більмак – Пологе – Оріхів – Запоріжжя. Цим каналом Україна планує вивезти понад 200 тис. осіб. Наступним маршрутом Волноваха – Валер'янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя українська сторона евакуює понад 15 тис. людей.

Верещук додала, що гарантію припинення вогню під час евакуації мирного населення забезпечує Червоний Хрест.