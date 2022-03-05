ПриватБанк за день збільшив кількість працюючих банкоматів, закрив частину відділень та терміналів

Державний ПриватБанк (Київ) збільшив за день кількість працюючих банкоматів з готівкою на 47 – до 5,19 тис., скоротив кількість відділень на 101 – до 643 та терміналів на касах – на 54, до 10,296 тис.

Згідно з повідомленням пресслужби банку у суботу вранці, банк працює у нормальному режимі.

Як повідомлялося, станом на 3 березня банк підтримував роботу 658 відділень, 5,2 тис. банкоматів та 10,3 тис. терміналів на касах.