Події

10:29 05.03.2022

Київське метро працює в режимі перевезень, рух потягів на деяких ділянках відсутній

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Київський метрополітен у столиці працює в режимі перевезень, проте рух потягів на деяких ділянках відсутній, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у суботу.

"Метрополітен працює в режимі перевезень. Рух червоною лінією організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет", синьою лінією від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" (без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого"), зеленою лінією від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі" (без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота"). Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що орієнтовний інтервал руху потягів становить 40 хвилин.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Наземний транспорт і метро для перевезення пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття", - підсумували в метрополітені.

Джерело: https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/3131060480474679

Теги: #метро #київ #робота
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