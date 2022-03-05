Події

10:06 05.03.2022

Україна запускає сайт для іноземних добровольців, які бажають допомогти країні захистити свободу та цілісність

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Сайт для іноземців, які бажають допомогти Україні захистити свободу та територіальну цілісність, відобразивши вторгнення російської армії, почне працювати найближчим часом, повідомляє пресслужба президента України у суботу.

"Незабаром почне працювати сайт fightforua.org, який міститиме всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які бажають приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що після того, як 24 лютого Росія зробила широкомасштабне військове вторгнення на територію України і з перших днів почала завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі, українська держава закликала іноземців приєднуватися до нашої боротьби за мир та демократію в Європі та всьому світі.

Зокрема, указом президента Володимира Зеленського з 1 березня 2022 року запроваджено безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Міжнародного легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.

"Іноземці, які бажають допомогти Україні, зможуть знайти на сайті https://fightforua.org/ докладну покрокову інструкцію, як приєднатися до справедливої боротьби з агресором. Зокрема, щоб вступити до Міжнародного легіону оборони України, необхідно звернутися до посольства України у своїй державі з відповідним наміром та уточнити, які документи та одяг (обладнання) потрібні чи рекомендовані", - наголошують в Офісі президента.

Там уточнюють, що після цього необхідно буде пройти співбесіду у посольстві з аташе з питань оборони та оформити візу з консулом. Далі подається заявка на заклик до Збройних Сил України на добровільну військову службу за контрактом.

"Після цього легіонер отримає інструкцію щодо подорожей Україною, необхідні документи та обладнання. Рекомендується, якщо є, взяти з собою військовий комплект, наприклад одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо", - наголошують у ВП.

В Офісі глави держави зазначають, що за потреби представники посольств та консульств України нададуть допомогу у дорозі.

"Прибувши на збірний пункт в Україні, легіонер підписує контракт і приєднується до Інтернаціонального легіону оборони України. Після цього він готовий вступити в битву з окупантами разом із бійцями з усього світу та українськими воїнами", - підсумували в ОП.

Джерело: https://president.gov.ua/news/zapuskayetsya-sajt-dlya-inozemciv-yaki-hochut-dopomogti-ukra-73361

Теги: #сайт #іноземці #добровольці
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