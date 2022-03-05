Події

06:29 05.03.2022

Ілон Маск підтримав Україну

1 хв читати
Ілон Маск підтримав Україну

Американський підприємець, інженер та мільярдер Ілон Маск висловив слова підтримки Україні.

"Тримайся міцно Україна", - написав Маск у Twitter у суботу вночі.

 

Теги: #війна #підтримка #маск
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 05.03.2022
На Харківщині за 9 днів війни загинуло 188 людей, 394 – поранено

На Харківщині за 9 днів війни загинуло 188 людей, 394 – поранено

07:08 05.03.2022
Основні зусилля російські війська зосередили на оточенні Києва та Харкова – Генштаб ЗСУ

Основні зусилля російські війська зосередили на оточенні Києва та Харкова – Генштаб ЗСУ

06:44 05.03.2022
Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

06:41 05.03.2022
Український продюсер розкритикував підтримку російських кінематографістів

Український продюсер розкритикував підтримку російських кінематографістів

23:56 04.03.2022
Зеленський: На засіданні Ради безпеки ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки

Зеленський: На засіданні Ради безпеки ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки

23:50 04.03.2022
Подоляк засуджує рішення Coca-Cola продовжити роботу на ринку РФ

Подоляк засуджує рішення Coca-Cola продовжити роботу на ринку РФ

23:35 04.03.2022
Ми збільшуватимемо санкції доти, доки Росія не зупинить агресію - Джонсон

Ми збільшуватимемо санкції доти, доки Росія не зупинить агресію - Джонсон

22:49 04.03.2022
Шмигаль закликає людей у всьому світі не мовчати про війну Росії проти України

Шмигаль закликає людей у всьому світі не мовчати про війну Росії проти України

22:36 04.03.2022
У Дніпропетровській області затримали за два дні 15 диверсантів і двох мародерів - поліція

У Дніпропетровській області затримали за два дні 15 диверсантів і двох мародерів - поліція

22:34 04.03.2022
Зеленський провів розмову із головою групи Світового банку про підтримку України

Зеленський провів розмову із головою групи Світового банку про підтримку України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські війська ведуть запеклі бої зі звільнення міст від російських окупантів – Генштаб ООС

Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів для МКЧХ в Україні

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

Якщо впаде Україна – впаде вся Європа, заявив Зеленський

ОСТАННЄ

Українські війська ведуть запеклі бої зі звільнення міст від російських окупантів – Генштаб ООС

CNN вирішила припинити мовлення в РФ

Російські війська обстріляли Покровськ касетними снарядами – штаб ООС

Samsung оголосив про припинення постачання продукції до Росії

Кабмін виділив 18 млрд грн "Укрзалізниці" для закупівлі їжі, пального та ліків для потреб держави та постраждалих від війни людей - Шмигаль

Bloomberg призупинить роботу своїх журналістів у РФ

Сенат США в повному складі запросили поговорити з президентом України в суботу

Трюдо відвідає Європу, щоб обговорити протидію російській агресії

У Харківській області відновили електропостачання психоневрологічного інтернату – голова ОДА

Сінгапур запровадив санкції щодо російських банків - ВТБ, ВЕБ.РФ, Промзв’язокбанк та "Росія"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА