Ілон Маск підтримав Україну
Американський підприємець, інженер та мільярдер Ілон Маск висловив слова підтримки Україні.
"Тримайся міцно Україна", - написав Маск у Twitter у суботу вночі.
Американський підприємець, інженер та мільярдер Ілон Маск висловив слова підтримки Україні.
"Тримайся міцно Україна", - написав Маск у Twitter у суботу вночі.
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