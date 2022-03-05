Події

06:28 05.03.2022

Трюдо відвідає Європу, щоб обговорити протидію російській агресії

1 хв читати
Трюдо відвідає Європу, щоб обговорити протидію російській агресії

УКРАЇНА – Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирушить до Європи 6 -11 березня, щоб обговорити протидію РФ, - повідомляє пресслужба канадського прем'єра.

"Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. У ході візиту прем'єр-міністр буде взаємодіяти з близькими союзниками, щоб розвинути нашу скоординовану відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні серйозних гуманітарних проблем, в Україні, та у зв'язку з біженцями з України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час свого візиту прем'єр відвідає Велику Британію, Латвію, Німеччину та Польщу.

Джерело: https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/03/04/prime-minister-travel-united-kingdom-latvia-germany-and-poland

Теги: #канада #трюдо #протидія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:19 05.03.2022
CBS News та AB News припиняють мовлення в Росії

CBS News та AB News припиняють мовлення в Росії

17:34 03.03.2022
Міноборони Канади оголосило про постачання летального озброєння Україні

Міноборони Канади оголосило про постачання летального озброєння Україні

04:47 03.03.2022
Прем'єр Канади: Весь світ підтримує Україну та закликає РФ припинити агресію

Прем'єр Канади: Весь світ підтримує Україну та закликає РФ припинити агресію

04:42 03.03.2022
Канада упровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснефти" - МЗС

Канада упровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснефти" - МЗС

00:08 03.03.2022
Зеленський поговорив із Трюдо, наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів проти РФ

Зеленський поговорив із Трюдо, наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів проти РФ

07:49 02.03.2022
Канада запровадила санкції проти президента та прем'єра РФ, Медведєва, очільників Москви та Санкт-Петербурга - ЗМІ

Канада запровадила санкції проти президента та прем'єра РФ, Медведєва, очільників Москви та Санкт-Петербурга - ЗМІ

19:07 01.03.2022
Канада заборонить суднам РФ входити у свої порти та внутрішні води

Канада заборонить суднам РФ входити у свої порти та внутрішні води

23:29 28.02.2022
Канада має намір відмовитися від імпорту російської нафти - прем'єр

Канада має намір відмовитися від імпорту російської нафти - прем'єр

19:02 28.02.2022
Канада забороняє своїм фінінституціям транзакції з ЦБ РФ через розв'язану Росією війну проти України

Канада забороняє своїм фінінституціям транзакції з ЦБ РФ через розв'язану Росією війну проти України

07:27 23.02.2022
В Україну прибула військова допомога з Канади

В Україну прибула військова допомога з Канади

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів для МКЧХ в Україні

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

Якщо впаде Україна – впаде вся Європа, заявив Зеленський

Голові Южноградської громади Харківської області повідомлено про підозру в держзраді, його взято під варту

ОСТАННЄ

Українські війська ведуть запеклі бої зі звільнення міст від російських окупантів – Генштаб ООС

CNN вирішила припинити мовлення в РФ

На Харківщині за 9 днів війни загинуло 188 людей, 394 – поранено

Російські війська обстріляли Покровськ касетними снарядами – штаб ООС

Основні зусилля російські війська зосередили на оточенні Києва та Харкова – Генштаб ЗСУ

Samsung оголосив про припинення постачання продукції до Росії

Кабмін виділив 18 млрд грн "Укрзалізниці" для закупівлі їжі, пального та ліків для потреб держави та постраждалих від війни людей - Шмигаль

Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

Bloomberg призупинить роботу своїх журналістів у РФ

Український продюсер розкритикував підтримку російських кінематографістів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА