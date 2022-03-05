Трюдо відвідає Європу, щоб обговорити протидію російській агресії

УКРАЇНА – Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирушить до Європи 6 -11 березня, щоб обговорити протидію РФ, - повідомляє пресслужба канадського прем'єра.

"Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. У ході візиту прем'єр-міністр буде взаємодіяти з близькими союзниками, щоб розвинути нашу скоординовану відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні серйозних гуманітарних проблем, в Україні, та у зв'язку з біженцями з України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час свого візиту прем'єр відвідає Велику Британію, Латвію, Німеччину та Польщу.

Джерело: https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/03/04/prime-minister-travel-united-kingdom-latvia-germany-and-poland