Сирський заявив про створення ешелованої антишахедної системи

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нараду, присвячену нарощуванню спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "шахед".

"Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС", - написав Сирський в телеграм-каналі за результатами наради.

Він наголосив, що напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних сил, адже від результативності системи "антишахедів" та надійності протиракетної оборони залежить безпека тилу.

"Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи. За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів", - розповів Сирський.