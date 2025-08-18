Інтерфакс-Україна
Події
16:57 18.08.2025

Директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ посилення взаємодії у протидії СЗЧ

2 хв читати
Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) обговорив із керівництвом Нацполіції та Збройних сил України заходи щодо посилення взаємодії у протидії самовільному залишенню частин військовослужбовцями (СЗЧ).

"Наше завдання — не лише фіксувати факти самовільного залишення частин, а й знаходити дієві шляхи повернення військовослужбовців у стрій. Ми повинні орієнтуватися на потреби військовослужбовців. Ті, хто усвідомив свою провину і готовий виправити помилки, має отримати шанс повернутися в підрозділи та продовжити боронити державу", - цитує ДБР Сухачова в повідомленні на сайті в понеділок.

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Також Сухачов зазначив, що важливо, аби усі працівники ТЦК та СП суворо дотримувалися законного порядку дій та прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією. "В країні повинен панувати Закон і порядок. Навіть у такий складний час повага один до одного, тим більше - до військових, має стати національним пріоритетом", - резюмував він.

Згідно з повідомленням, голова Нацполіції Іван Вигівський своєю чергою зазначив, що обмін інформацією та спільна робота в регіонах вже посилена, аби кожен, хто самовільно залишив частину, міг повернутись до війська і зробив це швидко без перешкод. Вигівський запевнив, що Нацполіція зі свого боку максимально сприяє у реалізації цього завдання.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Геннадій Шаповалов додав: "Кожен воїн на фронті є критично важливим. Завдяки ухваленому закону та алгоритму ми вже повертаємо до строю тих, хто готовий боронити Україну. Водночас, ми ведемо системну роботу з усунення першопричин СЗЧ. У підсумку, це не лише зміцнює нашу оборону, але й відновлює довіру військових"

В ДБР зазначають, що за підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні дієві кроки, спрямовані на удосконалення системи повернення військовослужбовців.

"Зокрема, обговорювалися нові шляхи та механізми, які допоможуть тим, хто з різних причин перебуває поза строєм, повернутися до виконання своїх обов’язків. Було наголошено на важливості мотивації та підтримки військових, а також на пошуку ефективних рішень для зміцнення обороноздатності", - наголошують в Бюро.

