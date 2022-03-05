Сінгапур запровадив санкції щодо російських банків - ВТБ, ВЕБ.РФ, Промзв’язокбанк та "Росія"

Банкам та іншим фінансовим установам Сінгапуру буде заборонено вести бізнес із чотирма російськими банками в рамках санкцій, які країна запроваджує щодо Росії, повідомляє МЗС країни.

Згідно із заявою, фінансовим установам у Сінгапурі буде заборонено укладати угоди або встановлювати ділові відносини з чотирма російськими банками – ВТБ, ВЕБ.РФ, "Промзв'язокбанк" та "Росія".

"Фінансові установи мають заморозити будь-які активи та кошти цих чотирьох банків", - заявили в МЗС.

Також будуть заборонені операції і надання фінансових послуг, що сприяють збору коштів для уряду Російської Федерації та Центрального банку РФ, а також будь-якої організації, що належить або контролюється ними, а також діє за їх вказівкою або від імені.

МЗС заявило, що ці заборони поширюються на купівлю та продаж нових цінних паперів, надання фінансових послуг, що сприяють залученню нових коштів, а також надання або участь у наданні будь-якого нового кредиту вищезазначеним організаціям.

"Уряд Сінгапуру та Валютне управління Сінгапуру також припинять інвестувати в новостворені цінні папери вищезазначених організацій", - йдеться у повідомленні МЗС.

Крім того, Сінгапур запроваджує заборону на експорт певних товарів до Росії, включно з електронікою, комп'ютерами та товарами військового призначення, повідомили у МЗС.

"Ми запроваджуємо заборону на постачання до Росії всіх товарів військового призначення, а також товарів подвійного призначення з категорій "електроніка", "комп'ютери", "телекомунікації" та "інформаційна безпека", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.