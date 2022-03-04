Зеленський: На засіданні Ради безпеки ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки

Президент України Володимир Зеленський закликав світ допомогти Україні вберегти небезпечні об'єкти від ядерного тероризму російського агресора.

"Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати!", - написав президент у твіттері в п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499861323571769350