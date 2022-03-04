Зеленський про черговий фейк про нібито втечу з України: Ми любимо побігати, але зараз немає часу на кардіотренування

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито втечу з України.

"Кожні два дні з'являється інформація про те, що я кудись втік з України, з Києва, з Офісу (президента – ІФ). Ось, бачите, я знаходжусь тут, на місці. Андрій Борисович (Єрмак, глава ОП – ІФ) - тут. Ніхто нікуди не втік. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування, тому працюємо", - сказав глава держави у своєму відеозверненні в Інстаграм у п'ятницю вночі.

Джерело: https://www.instagram.com/tv/Casi5esgPT1/?utm_medium=copy_link