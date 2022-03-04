Криптовалютна біржа Currency.com надає гуманітарну допомогу Україні $1 млн

Криптовалютна біржа Currency.com заявила про надання допомоги у розмірі $1 млн на підтримку України під час гуманітарної кризи.

Як повідомила пресслужба біржі в п'ятницю, кошти буде розподілено серед чотирьох благодійних організацій: спільноти Червоного Хреста в Україні, Фонду гуманітарної допомоги при Міністерстві соціальної політики України, ASAP Rescue та Global Giving.

"Ми сердечно співчуваємо громадянам України, які зараз охоплені війною. Багатьом довелося залишити свої будинки через холод, відключення електроенергії та нестачу продовольства. Щодня – це боротьба за виживання. Ми хочемо допомогти там, де це можливо", - цитується генеральний директор Currency.com US Стів Грегорі.

Currency.com зокрема передає $500 тис. на підтримку спільних зусиль Міністерства охорони здоров'я України та товариства Червоного Хреста. Кошти підуть на надання невідкладної медичної допомоги та забезпечення першочергових потреб українських переселенців.

Крім того, Currency.com виділяє ще $200 тис. українській волонтерській організації ASAP Rescue, яка допомагає евакуювати громадян під час стихійних лих і соціальних потрясінь.

Криптобіржа також надає $300 тис. Міністерству соціальної політики та глобальної мережі пожертв Global Giving. Кожен із них отримає $150 тис. для підтримки жителів України, включно з дітьми, у отриманні притулку, їжі та постійної медичної допомоги.

"Як і більшість людей у світі, ми вкрай стурбовані шокуючими подіями, які відбуваються в Україні. Як глобальна компанія з міжнародною командою, ми зобов'язані відгукнутися на потреби постраждалих від цієї війни. Ми продовжуватимемо уважно стежити за подіями та готові надати додаткову підтримку народу України", - додав Грегорі.

Офіси Currency.com знаходяться на Кіпрі, США, Великій Британії, Гібралтарі та Україні.