Генпрокурор: Українська прокуратура запустила процедуру міжнародного розшуку російського режисера Михалкова

Українська прокуратура запустила офіційну процедуру оголошення в міжнародний розшук російського режисера Микити Михалкова, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Микита Сергійович Михалков. Радянський і російський режисер та актор... Ви перестали зніматися в художніх фільмах і почали в документальних... про війну. Ми всі чудово розуміємо, яку сходинку в ієрархії влади РФ ви займаєте - далеко не останню. Думаю, ви перебуваєте у близьких відносинах із першими особами РФ і це саме та причина, через яку ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну", - написала Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

Звертаючись до Михалкова, генпрокурор зазначила: "Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам затримати вас із метою доставки до українського суду для обрання запобіжного заходу як підозрюваному".

За словами Венедіктової, вона розуміє, що таку інформацію можна сприйняти несерйозно. "Розуміючи це, підказую - ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук", - пояснила генпрокурор.

"Упевнена, вашому подиву не буде межі, коли зрозумієте, що ризики матеріальні, і ви справді можете бути затримані у разі перетину кордону практично будь-якої цивілізованої держави. До речі, рекомендую прояснити цю процедуру у тих юристів, яких ви попросите проаналізувати ваш кейс", - додала вона.

Венедіктова резюмувала: "Спеціально не обтяжувала текст процесуальними термінами, щоб легше читався. Я не упереджена, я не намагаюся вас образити, я не емоційна, я говорю про це сидячи на робочому місці як український прокурор і роблю це офіційно".

Джерело: https://www.facebook.com/100000088343654/posts/5274457635900462/?d=n