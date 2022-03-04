Події

21:09 04.03.2022

Подоляк: Інформація про те, що Зеленський залишив Київ – черговий російський фейк

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Інформація про те, що президент України Володимир Зеленський залишив Київ, є черговим російським фейком, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Черговий фейк. Здавалося б, скільки можна. Але ні. Щодня кожен черговий "російський ньюсмейкер" говорить про те, що президент Зеленський залишив Київ. І щоразу доводиться говорити очевидне: ні, категорично... Президент Зеленський, іще раз повторимо, перебуває у столиці України, керує державою та обороною, постійно на зв'язку з партнерами та регулярно наживо дає інтерв'ю журналістам", - заявив Подоляк у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив радник глави Офісу президента, спікеру російського парламенту В'ячеславу Володіну, який поширює дезінформацію про відсутність українського президента, "дозволено вкотре прикріпити на себе відповідну табличку великого брехуна".

"Але ми в Україні дотримуємося все-таки правдивої інформаційної концепції, згідно з якою президент на робочому місці. Так само, як і багато інших, хто займається управлінням державою. Думаю, було б правильно, щоб пан Володін нарешті отримав доступ до об'єктивної інформації та перестав захоплюватися міфами, казками та анекдотами", - сказав Подоляк, додавши, що "Володін, навчившись користуватися інформацією, можливо, перестане робити гучні, але абсолютно брехливі заяви".

Теги: #президент #відсутність #фейк
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