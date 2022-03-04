Події

19:53 04.03.2022

Росія виключена з Ради держав Балтійського моря - МЗС Латвії

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Росія виключена із Ради держав Балтійського моря (РДБМ) через агресію проти України, повідомили агентству BNS у МЗС Латвії.

РДБМ було створено у 1992 році як всеосяжний форум для співпраці та узгодження думок між країнами регіону Балтійського моря. В установчому рішенні Копенгагенської декларації наголошується, що співробітництво здійснюється відповідно до статуту ООН, а також Гельсінського заключного акту, Паризької хартії та інших документів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Одночасно РДБМ тимчасово призупиняє участь Білорусі у статусі спостерігача РДБМ.

Теги: #росія #латвія #балтика #порада
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