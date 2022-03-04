В ООН стурбовані ситуацією в районі Запорізької АЕС, закликають гарантувати високий рівень безпеки ядерного об'єкта

Заступник генсека ООН Розмарі Дікарло в п'ятницю висловила стурбованість ситуацією в районі Запорізької АЕС і закликала до зусиль щодо запобігання "ядерним інцидентам".

"Генеральний секретар (ООН - ІФ) з великою тривогою стежив за повідомленнями про зіткнення поблизу Запорізької атомної електростанції в Україні. Ведення військових дій поблизу ядерних об'єктів та іншої важливої цивільної інфраструктури не лише неприйнятне, а й вкрай безвідповідальне", - заявила Дікарло.

За її словами, "аварія на Чорнобильській АЕС є багаторічним прикладом того, чому необхідно гарантувати найвищі стандарти безпеки на всіх АЕС".

"Необхідно вжити всіх зусиль, щоб уникнути катастрофічних ядерних інцидентів", - додала вона.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю, розташована в Енергодарі. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.