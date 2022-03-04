На рахунок для підтримки ЗСУ Нацбанку надійшло понад 7,8 млрд грн

Українці та іноземці переказали на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), понад 7,8 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - 765 млн грн в еквіваленті, повідомив регулятор на сайті в п'ятницю.

Нацбанк уточнив, що гроші надходили, зокрема, зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становив 2,4 млрд грн.

Як повідомлялося, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA843000010000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку з оголошенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів і донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

НБУ переказав на потреби Нацгвардії 450 млн грн, Нацполіції - 850 млн грн, на потреби Міністерства оборони - 3,7 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби - 420 млн грн.