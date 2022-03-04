Події

18:20 04.03.2022

На рахунок для підтримки ЗСУ Нацбанку надійшло понад 7,8 млрд грн

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Українці та іноземці переказали на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), понад 7,8 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - 765 млн грн в еквіваленті, повідомив регулятор на сайті в п'ятницю.

Нацбанк уточнив, що гроші надходили, зокрема, зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становив 2,4 млрд грн.

Як повідомлялося, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA843000010000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку з оголошенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів і донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

НБУ переказав на потреби Нацгвардії 450 млн грн, Нацполіції - 850 млн грн, на потреби Міністерства оборони - 3,7 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби - 420 млн грн.

Теги: #рахунок #зсу #надходження
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