Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ

Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію американської компанії Coca-Cola Co. через продовження її роботи на ринку Російської Федерації.

Так, мережі припиняють продаж газованих напоїв Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральної води BonAqua, холодного чаю FuzeTea, соків Rich, енергетичних напоїв Monster Energy Drink та Burn.

"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, яка продовжує роботу на території агресора. Ми відмовляємося від усієї продукції, що належить бренду", - повідомила мережа супермаркетів Novus у Facebook у п'ятницю.

Про припинення продажу товарів Coca-Cola повідомила мережа Varus. "Ми ухвалили таке рішення, зважаючи на офіційну позицію компанії Coca-Cola продовжувати діяльність на ринку країни-агресора", – повідомляє Varus.

Група Fozzy Group також відмовилася від продажу продукції Coca-Cola та засудила рішення компанії продовжувати роботу в РФ.

"Відсьогодні ми прибираємо всю продукцію з полиць магазинів "Сільпо", "Фора", FOZZY Cash&Carry, "Маркет super Thrash" (Траш) та зупиняємо всі майбутні поставки", – повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше, 24 лютого, Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG), провідна компанія з виробництва та дистрибуції напоїв The Coca-Cola Co, повідомила про тимчасове зупинення роботи заводу в Києві та евакуацію співробітників.

У Росії Coca-Cola HBC належать десять заводів із виробництва безалкогольних напоїв і соків.

Джерело: https://www.facebook.com/NOVUS.com.ua/posts/5493584927335940

https://www.facebook.com/varusua/posts/4918816414900521