Ткаченко закликає міністрів культури ЄС підтримати трансляцію українського об'єднаного телеканалу "#UAразом"

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає міністрів культури Європейського Союзу підтримати трансляцію українського об'єднаного телеканалу "#UAразом", який об'єднує всі національні телеканали на супутнику.

Згідно зі зверненням українського міністра до колег із Євросоюзу, Україна просить, зокрема: негайно застосувати санкції до всіх каналів пропаганди держави-агресора; припинити всі рекламні виплати на користь підприємств країни-агресора; розірвати рекламну співпрацю компаній ЄС із російськими пропагандистськими ресурсами та пов'язаними особами; підтримати трансляцію українського об'єднаного телеканалу "#UAразом", що допоможе розкрити правду про воєнну агресію Росії проти України всьому світові.

"Цієї ночі в Херсоні агресор зайняв телевежу для телерадіомовлення. На Херсонщині поширюються фейкові новини та дезінформація Російської Федерації. Яку слід зупинити!", - написав Ткаченко.

На його думку, цивілізований світ має обмежити можливості будь-якої діяльності та прибутку для компаній, які займаються пропагандою. Йдеться про "РТР Планета", "Россия 24", "НВ Мир", "Телеканал Союз", "8 канал International", "Беларусь 24", "Победа", "Первый Канал Европы", "RT ARADIC, RT Documentary, RT NEWS, RT Espanol, RT UK, RT France, RT NEWS, RT DE та інші канали, що поширюють кремлівську пропаганду.

"Обов'язково потрібно запровадити санкції проти всіх підприємств, які продають рекламу на російських каналах: ТОВ "Національний рекламний альянс", що належить російському держпідприємству "Газпром" і має основну частку на рекламному ринку Росії. А також запровадити санкції проти ТОВ "Національний рекламний альянс".