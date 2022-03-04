Події

17:07 04.03.2022

Уже 1 млн українців перетнув кордони країн ЄС – Боррель

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Уже 1 млн українців перетнув кордони країн ЄС – Боррель

Уже 1 млн українців перетнув кордони країн Європейського Союзу, повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми надаємо Україні зброю, щоб вони могли захищати свою землю, свою націю. Ми надаємо допомогу біженцям. Уже 1 млн людей перетнув наші кордони, і, на жаль, приїде ще більше. Ми запроваджуємо санкції, які справді вплинуть на російську економіку, вартість її валюти. Вони матимуть величезні наслідки, як ми сказали раніше", - сказав Боррель перед позачерговим засіданням ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі в п'ятницю.

Теги: #євросоюз #біженці
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