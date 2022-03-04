Події

17:06 04.03.2022

Іще 85 дітей із вразливих категорій із супровідниками виїхали з Черкаської та Кіровоградської областей до Польщі - Мінсоцполітики

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Іще 85 дітей із вразливих категорій із супровідниками виїхали з Черкаської та Кіровоградської областей до Польщі за спрощеною процедурою, повідомляє Міністерство соціальної політики.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінсоцполітики, за новим спрощеним порядком до Польщі успішно виїхали дві групи, до складу яких входять 85 дітей із вразливих груп і дев'ять супровідників.

Зазначається, що у складі групи діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із навчально-реабілітаційних центрів, дитячих будинків, спеціалізованих шкіл, центрів соціально-психологічної реабілітації.

"Групи з Черкаської та Кіровоградської областей безпечно довезли до пункту перетину кордону, створивши "зелений коридор". Перетин кордону відбувся без затримок і непорозумінь", - ідеться у повідомленні.

Теги: #евакуація #польща #діти
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