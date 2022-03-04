Швейцарія забороняє експорт до РФ товарів для нафтової, авіаційної та космічної галузей

Влада Швейцарії в п'ятницю впроваджує заборону на постачання до Росії товарів подвійного значення, для сфери оборони та безпеки, а також на експорт до РФ товарів для нафтової, авіаційної та космічної галузей.

"Заборонено експорт до Росії товарів подвійного призначення, незалежно від їх кінцевого використання або користувача. На додаток до цього заборонено експорт товарів, які можуть сприяти вдосконаленню російської військової сфери і технологій або розвитку оборонного сектора та безпеки", - йдеться у пресрелізі Федеральної ради країни.

Крім того, Швейцарія забороняє імпорт низки товарів і послуг у нафтовому секторі.

"Експорт до Росії певних товарів і послуг у нафтовому секторі більше не дозволений. Ба більше, заборонено експорт певних товарів і технологій, які можна використовувати в авіації та у космічній галузі", - наголошується в документі.