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15:46 04.03.2022

Зеленський не піде на жодні поступки в переговорах із РФ, які могли б принизити боротьбу України за територіальну цілісність – Подоляк

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Зеленський не піде на жодні поступки в переговорах із РФ, які могли б принизити боротьбу України за територіальну цілісність – Подоляк

Позиція Росії на переговорах жорстка, але президент України Володимир Зеленський точно не піде на жодні поступки, які могли б принизити боротьбу держави за територіальну цілісність та свободу, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Позиція РФ жорстка. Зрозуміло. Якби вона була у них м'яка, вони не нападали б на Україну. Але позиція верховного головнокомандувача України та України загалом також жорстка. Тому переговори відбуватимуться важко. Але вони відбуватимуться... Зеленський точно не піде на жодні поступки, які можуть так чи інакше принизити нашу боротьбу, яка сьогодні ведеться в Україні за її територіальну цілісність та свободу", - заявив Подоляк на спільній пресконференції з головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією на тему "Війна Росії проти України" у Львівській обласній державній адміністрації

Він також наголосив, що Зеленський абсолютно чітко розуміє всі межі, на які Україна може і не може піти, розмовляючи з РФ.

Подоляк також додав, що позиція України в переговорному процесі посилена західними партнерами, а також розуміє мотиви представників російської делегації.

"Делегація України чітко розуміє психологічний стан тих, із ким ми працюємо, які у них є цілі, на які інтелектуальні засади вони спираються, тобто що вони розуміють про Україну, а що ні. Нам, в принципі, досить комфортно працювати, розуміючи мотиви РФ", - сказав він.

 

Теги: #рф #переговори #позиція
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