Події

15:32 04.03.2022

"Укрзалізниця" евакуювала понад 3 тис. жінок і дітей із Ірпеня

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"Укрзалізниця" повідомила про успішну евакуацію з Ірпеня та прилеглих до міста територій понад 3000 жінок і дітей.

"Наразі це місто та прилеглі населені пункти оточені ворогом. Наразі жінки та діти перебувають у безпечному місці. Дякуємо Службі безпеки у Києві та Київській області за підтримку", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Раніше 3 березня з Ірпеня та прилеглих до міста територій було евакуйовано залізницею понад тисячу жінок і дітей.

"Укрзалізниця" подякувала Службі безпеки України за допомогу в організації евакуації з Ірпеня і заявила, що далі в тандемі з правоохоронцями проводитиме евакуацію з найнебезпечніших точок.

https://t.me/UkrzalInfo/1329

Теги: #евакуація #залізниця #ірпінь
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