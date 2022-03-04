"Укрзалізниця" евакуювала понад 3 тис. жінок і дітей із Ірпеня

"Укрзалізниця" повідомила про успішну евакуацію з Ірпеня та прилеглих до міста територій понад 3000 жінок і дітей.

"Наразі це місто та прилеглі населені пункти оточені ворогом. Наразі жінки та діти перебувають у безпечному місці. Дякуємо Службі безпеки у Києві та Київській області за підтримку", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Раніше 3 березня з Ірпеня та прилеглих до міста територій було евакуйовано залізницею понад тисячу жінок і дітей.

"Укрзалізниця" подякувала Службі безпеки України за допомогу в організації евакуації з Ірпеня і заявила, що далі в тандемі з правоохоронцями проводитиме евакуацію з найнебезпечніших точок.

https://t.me/UkrzalInfo/1329